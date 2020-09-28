57歲林姓男子懷疑小他20歲的曾姓妻子外遇，7月激烈爭吵後持椅腳狂毆曾女致死，林男被逮收押桃園看守所，豈料21天後，林男在看守所因氣喘發作送醫急救仍宣告不治，桃檢以林男死亡家暴殺人罪予以不起訴處分，夫妻兩留下一名未滿周歲兒子，不勝唏噓。

57歲林姓男子和38歲曾姓妻子在桃園龜山區租房，育有未滿周歲的兒子，林男重聽領有身障手冊，曾任清潔、臨時工，近來失業閒賦在家，7月5日因妻子攜子徹夜未歸，他懷疑遭戴綠帽，7日晚間雙方發生爭吵，林男憤而向曾女動粗，不但朝她揮拳，還持長35公分的椅腳猛擊曾女頭部。

不堪亂棒攻擊的曾女重傷倒地、失去意識，林才驚覺下手過重，緊急將髮妻送醫，曾女仍因肢體廣泛瘀傷橫紋肌溶解引發肌蛋白血症，代謝性休克亡，林男獲悉後當場崩潰痛哭，後悔不已，仍被依家暴殺人罪嫌送辦，檢方向法院聲押獲准。

豈料，關押在看守所的林男，案發21天在看守所內氣喘發作，緊急送醫急救，仍宣告不治，夫妻一前一後離世，留下稚子。桃園市社會局指出，男嬰案發後即接受安置，狀況良好，雖成為孤兒，將徵詢曾家有無照顧能力和意願，若無家屬願意將循程序出養。

(中時 )