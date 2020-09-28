國立故宮博物院去年12月推出「故宮藝起玩」數位微型特展，利用數位科技將文物知識帶到各地國中小學，全臺倒數第2場、東部首場，即日起在花蓮智慧教育中心展出；其中能品嚐乾隆皇帝最愛的「品茶序」光雕秀，其細緻度令學生眼睛為之一亮，紛紛讚嘆「好酷！」

「故宮藝起玩」數位微型特展今在花蓮智慧教育中心揭幕，展出內容包含「品茶序」3D光雕投影桌上劇場、複製文物多媒體展櫃、南懷仁的坤輿全圖AR擴增實境體驗、郎世名百駿圖的數位動畫及學生著色駿馬著色後，藉程式語言投入畫中的遊戲式教學體驗。

展場中的「犧尊」吸引眾人目光，不少學生誤認為是「RODY超彈力跳跳馬」。（羅亦晽攝）

「故宮藝起玩」數位微型特展配有故宮工作人員現場替學生解惑。（羅亦晽攝）

縣長徐榛蔚和受邀學生化身乾隆皇帝坐上餐桌，利用3D投影品嚐由店小二現泡的「三清茶」，直呼「好特別！」她說，透過數位科技還原浩瀚珍貴歷史文物，並到花蓮展出非常難得，讓花蓮學童能近距離賞玩故宮國寶，無須舟車勞頓認識歷史，並勉勵學生未來親自到博物館體驗文化之美。

國立故宮博物院教育展資處承辦人吳昕珏表示，故宮近年透過數位教育推廣館內的文物知識，並利用數位學習創客精神，符合108課綱培養素養導向，因其理念與花蓮數智慧教育中心相符，故首選花蓮，作為移師東部的第一場次，同時也是全台12場次的倒數第二場。

縣長徐榛蔚化身乾隆皇帝坐上餐桌，利用3D投影品嚐由店小二現泡的「三清茶」。（羅亦晽攝）

吳昕珏提到，過去西部10場次皆以綠色為主視覺色系，而東部首場活動融入金針花等地方元素，呈現橙色主視覺，藉由規劃5大展區及補助偏鄉學生觀展車資，盼花蓮學童能透過當代科技，了解故宮珍藏文物。

此外，展場中的「犧尊」吸引眾人目光，其形狀造形圓潤逗趣，不少人猜測應是「驢」、「馬」或「羊」，甚至還被誤認是「RODY超彈力跳跳馬」；經工作人員解惑後，才了解「犧尊」是來自戰國殷人飲酒文化的犧牛造型酒器。

「故宮藝起玩」數位微型特展即起展至10月16日，週一至週五上午10點至下午4點開放參觀、國定假日休館，對象以學校學生為主，最後展期5天開放一般民眾入場觀展，全區免費入場；預計11月於玉里展出。

(中時 )