新竹縣成功國中特教班老師莊麗頤，長期默默輔導資優生及身障生，幫助他們快樂學習與成長，獲選教育部109年度「優良特殊教育人員」，縣長楊文科感謝莊老師的愛心付出，很高興在教師節與大家分享這個喜悅。

莊麗頤表示，她任教數10年期間，歷經鐘型曲線兩端的班級和學生，深感雙重殊異學生更需陪伴與引導，擔任特殊生認輔教師13年，時時關懷特殊生，協助學生勇於面對挑戰，很感謝教育處和教育部審查委員的肯定，給她很大的鼓勵。

教育處指出，莊麗頤師是師大特教系畢業，公費分發至竹縣國中集中式特教班，2011年因緣際會接下數理資優資源班開班的任務，她致力培養資優學生研究技能，成為知識的「生產者」。

莊麗頤擔任數理資優資源班導師7年，期間指導學生參加全縣科展，年年獲得生物科前三名殊榮，同時透過訓練過程，讓學生感染自己對科學的熱情及研究毅力。

她轉任身障資源班後，積極帶領中重度學生走入社區，增加生活經驗，培養社會適應能力，並身兼心評人員及國教輔導團特殊需求領域輔導員，從事特殊生鑑定與輔導相關工作，以專業服務很多特殊生。

教育部日前舉行109年度表揚優良特殊教育人員頒獎典禮，由國教署署長彭富源頒獎給32位得獎人，莊麗頤是新竹縣6年來再度獲此殊榮的教師。

(中時 )