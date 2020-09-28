南高房市熱滾滾，太子建設(2511)下半年在高雄楠梓區的太子城建案大樓區在9月初取得使照，銷售成績出色，而台南區的新營峰雲案，解封後至正式銷售，目前銷售率約5~6成。總經理謝明汎說，南台灣房價低基期，後市還有上漲空間，持續看好南部住宅市場。

太子建設近年推案聚焦在自住的剛性需求，客層鎖定在首購與換屋族，太子建設在高雄的新成屋太子城，基地面積達4784坪，大樓、透天產品皆有，規畫4棟地上23樓大樓，透天產品則規畫83戶透天別墅，目前大樓區已取得使用使照，銷售成績出色，將對下半年營運產生貢獻。

在台南區方面，太子建設新營「太子峰雲」採取先建後售方式，在疫情解封後正式公開銷售，每週都有近百組看屋人數，目前銷售率約在5~6成，也成為下半年營運動能之一。另外，在中部和北部地區部份，太子總銷15.5億元的新店「W太子」住宅部分已經完銷；總銷8億元的「太子松馥」已售9成；新莊太子信義銷售已破7成。台中區總銷28億元的太子「欣世界」，也是在疫情解封後正式銷售，目前銷售約6~7成。

太子建設在本業表現出色，另外轉投資的BOT案，包括臺北市市政府巴士轉運站BOT、臺灣大學學生宿舍BOT、成功大學學生宿舍BOT，皆穩定貢獻營運。今年疫情影響大幅衝擊觀光產業，太子轉投資的飯店金典飯店、墾丁福華在7月都已經轉虧為盈，至於台北W Hotel將積極轉型為城市休閒飯店。

(時報資訊)