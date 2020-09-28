主要市場的出貨下跌，製造業、農業和礦業產品的需求減少，致使馬來西亞八月出口較去年同期下跌2.9%，迴異於預測的年增。路透調查分析師預測為年增4.8%。

馬來西亞國貿和工業部周一公布數據，八月進口年減6.5%，較前一個月的進口年減8.7%，跌勢已見放緩，但劣於分析師預期的年減4.3%。

馬來西亞貿易盈餘收窄為132億馬幣(約31.7美元)，低於七月的251.5億馬幣高位。

(時報資訊)