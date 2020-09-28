《國際經濟》馬來西亞八月出口年減2.9％ 13:582020/09/28 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主要市場的出貨下跌，製造業、農業和礦業產品的需求減少，致使馬來西亞八月出口較去年同期下跌2.9%，迴異於預測的年增。路透調查分析師預測為年增4.8%。 馬來西亞國貿和工業部周一公布數據，八月進口年減6.5%，較前一個月的進口年減8.7%，跌勢已見放緩，但劣於分析師預期的年減4.3%。 馬來西亞貿易盈餘收窄為132億馬幣(約31.7美元)，低於七月的251.5億馬幣高位。 (時報資訊) #馬來西亞 #預測 #進口年減 #馬幣 #八月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸8月工業企業利潤 年增19％ 04:102020/09/28 全球財經 台灣經濟研究院院長 張建一預見未來 明年GDP成長 4％起跳 04:102020/09/28 財經要聞 泰銘營收增減 成也疫情敗也疫情 11:522020/09/28 財經 陸倡簡約風 月餅大瘦身 04:102020/09/28 焦點新聞 三大產業需求萎縮 馬來西亞8月出口下滑 13:352020/09/28 財經 奇鋐 訂單能見度高 04:102020/09/28 證券．權證 零設防萊豬來了 04:102020/09/28 時論廣場 星宇推限量商品 張國煒搶先入手「還沒開賣就少一件」 12:542020/09/28 生活 短評／天然氣能撐幾天 04:102020/09/28 時論廣場 陸5G手機出貨 Q2居冠 04:102020/09/28 全球財經 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 元大原油正2下市危機 投資人剩3天逃命 爆量7萬張狂跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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