供給不足、需求強勁，造就第三季掀起一波漲價潮，且隨著第四季為傳統旺季，預估這波動能將延續到第四季，台聚(1304)將從中受益，加上集團的轉投資持股，將支撐台聚下半年獲利超越市場預期，台聚今早後股價翻強，上漲逾2.5%。

EVA產品報價連番成長，加上第四季有聖誕節及大陸金九銀十、雙十一電商促銷活動，EVA鞋材旺季效應可期，該波動能將一路延伸到第四季，有利於台聚營運動能。

其實自今年第三季以來，EVA利差自6月的661美元提升至9月的905美元，歸納造成這波漲幅的主要原因是3家大陸國營業者延後投產時間至明年上半年，再者，太陽能EVA膠膜業者的需求自6月起顯著復甦，另外，由於今年在第二季時需求展望疲弱，導致業者在5-7月降低稼動率，加上7月大陸斯爾邦石化EVA工廠停工，使產業庫存在太陽能需求復甦下顯著去化，都帶動EVA報價一路墊高。

除EVA報價的連番上漲外，美國的Laura颶風造成Westlake工廠停工，帶動華夏(1305)PVC業務獲利，台聚分別持有同集團股EVA-PE業者亞聚(1304)、VCM-PVC業者華夏(1305)、PS-ABS業者台達化(1309)37%、36%、38%股權，法人也預估，台聚個體及以上子公司將分別貢獻台聚2020年EPS 0.51元、0.36元、0.34元、0.66元，將支撐台聚下半年獲利超越市場預期。

(時報資訊)