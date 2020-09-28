衛福部長陳時中今天說，應有信心武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國產疫苗研發製程，目前實驗看具好效果；如果研發順利，目標民國110年第3季能施打達全民6成覆蓋率。

陳時中上午到立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務，並答復民主進步黨籍立法委員高嘉瑜質詢時表示，台灣疫苗研發速度不算慢，要對國產研發製程有信心，從實驗看也有相當好效果。疫苗研發不見得要快，避免揠苗助長，還是要兼顧安全與有效性。

他說，明年如果疫苗能順利完成研發、量產，希望在第3季可讓民眾施打，達全民6成覆蓋率，但現在還有很多未知數，無法斷言。

中國國民黨籍立委徐志榮表示，如果中國產疫苗確有效果、安全且國際認可，而台灣無法取得足量疫苗，是否可能購買中國疫苗？

陳時中答詢說，這可能性很小，中國疫苗曾出問題，製造流程、品質管制讓大家沒信心，許多中國人也到台灣打疫苗，且疫苗安全監測也不是半年、一年就可明確看到。（編輯：李明宗）1090928

(中央社)