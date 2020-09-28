阿嬤掉進詐騙集團陷阱陷，到銀行匯款時還拿著「匯款帳戶字條」，銀行發覺通報警方。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「好多警察要抓我！」85歲林老阿嬤到銀行發抖地要提領238萬元，行員察覺有異通報警察，阿嬤才說出原委，她說，警察通知她帳戶被拿去犯案，要將錢都全交給法院保管，不然會被凍結，還要坐牢。經保七警方說明詐騙集團手法，勸阿嬤不要上當，她才恍然大悟，慶幸養老金沒被騙走。

警政署保安警察第七總隊第一大隊28日表示，住在彰化的85歲高齡阿嬤接到詐騙集團的恐嚇電話，信以為真，恐懼萬分，她在9月25日依照指示，到台銀員林分行辦理匯款，她先要解除定存200萬元、領出現金，又要提領出另外的38萬元，行員發現阿嬤不但領出高達238萬元鉅款，且手裡還拿著「匯款帳戶字條」。

阿嬤一輩子沒領過這麼多錢，神情緊張，雙手又不斷發抖，而引起銀行人員注意，通報派駐台銀的保七員警關心瞭解。因為詐騙集團的「假警察」交代阿嬤絕對不能和別人說這些錢是要交給法院的，不然會罪加一等，阿嬤堅不吐實。

在保七員警與台銀行員共5人耐心與阿嬤溝通瞭解下，阿嬤才說，接到很多警察都在找她的電話，都說要抓走她。保七員警立即阻止阿嬤解約匯款，說明詐騙集團手法，阿嬤感謝保七員警與台銀人員幫她保住238萬元的養老金。全案交由轄區派出所續繼追查幕後詐騙集團。

(中時 )