隨著K-POP在全球崛起，南韓娛樂產業也越做越大，不僅將自家明星推向全世界，每年還陸續推出男女團來維持熱度，但不少人也十分好奇這些男女團成功的背後到底接受「多少的訓練及秘密」才有如今的成績。前練習生崔禮珍(최예진）及目前已是第8年練習生的賓荷娜(빈하늘），近日便登上網路節目公開「練習生的出道潛規則」。

崔禮珍因從小就熱愛唱歌，從國中3年級開始便持續練唱並成為練習生，現在正為女團出道而準備中；賓荷娜則是在國小6年級時就成為練習生，後來多次跳到不同的經紀公司並錄製選秀節目《偶像學校》後因沒辦法順利出道再次換公司，而目前正在休息中。

兩人近日接受YouTube節目《AYO 에이요》專訪時透露，不少人對於成為明星充滿了幻想，但實際進來後就會知道能夠順利出道的少之又少，大概只有20~30%。而且不會有自己的生活，因為每天都有密集的運動、語言、唱歌、跳舞等等的訓練，根本不可能會有自己的時間，加上這些訓練費用及飲食、宿舍、經紀人費用等等都是未還的債務，可能成為練習生好幾年還是領不到半毛錢，因此簽約之前一定要看清楚合約才能簽。

女練習生公開出道潛規則「 超狂體重公式」網傻眼（圖／YOUTUBE）

另外，也有人問道「是否可以加入此公司後還能面試其他公司」，她們則是一致回答「不行，而且有可能還有違約金的問題」，崔禮珍還公開了女團能夠上電視的理想身材就是「身高減去120=目標體重」，聽到人家說「你太瘦了」在電視上才會漂亮，當然也有不少人受不了減重的壓力偷吃東西，但在公司檢測前必須恢復到理想體重；出道後則是因為要消化大量的行程，因此可能也沒時間吃飯，或是由公司準備。

女練習生公開出道潛規則「 超狂體重公式」網傻眼（圖／YOUTUBE）

她們被問到有關戀愛議題時也大方爆料，其實很多練習生都有談戀愛，在一群帥哥美女中怎麼可能不談戀愛，只是不能被公司發現罷了，加上練習生也沒有機會認識到其他職業的人，因此更容易與相同環境的練習生看對眼。

女練習生公開出道潛規則「 超狂體重公式」網傻眼（圖／YOUTUBE）

影片播出後也吸引大批網友留言「體重公式也太絕了」、「想當藝人還真辛苦」、「練習生說實在的沒進去大公司都是死路一條」、「天哪！我大概一輩子都不可能成為偶像了」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)