鋼鐵廠男性員工遭機台夾傷下半身。（台中市勞檢處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區某鋼鐵廠今天上午傳出工安意外，45歲黃姓員進行機台歲修時，不慎慘遭機台夾傷下半身，有員工經過發現黃卡在機器裡，緊急報案求援，送醫後仍不治。由於黃男入內實施機台保養作業時，機台突然運轉釀憾事，市府勞檢處指出，鋼鐵廠未斷電造成意外，目前已勒令停工。

市府勞檢處表示，黃姓勞工於鋼鐵廠從事雷射尺寸測量機機台維修作業時，因未有確實停機及掛牌，造成該員遭機台夾傷胸腹部，當場無生命徵象，送醫急救後仍不治死亡。該處獲報後已派員檢查，並要求該機台停工，由於鋼鐵廠違反職業安全衛生規定，將處6萬至30萬元罰鍰。

台中市消防局表示，上午10時許接獲報案指稱，后里區甲后路鋼鐵廠有人員遭機台夾傷、尚未脫困，意識狀況無法得知，請求派員前往。

消防人員指出，現場為工廠內員工實施保養機台時，不慎遭機器夾傷，身體骨盆處遭機台夾住，由廠方人員操作機器，協助該名受困者脫困，傷者疑無生命徵象，緊急送豐原醫院搶救後仍不治。

勞檢處指出，本案將列為防災宣導案例，另同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷。

(中時 )