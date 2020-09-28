「小鬼」黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，他的離世留給外界無限惋惜，節目《綜藝玩很大》則在Youtube頻道播出「永遠的小隊長」懷念特輯，公布小鬼生前的親民的一面，並曝光電視沒有公開的片段，最後，節目還提到小鬼到夢中的內容，讓網友看了都不禁鼻酸。

在長達1小時35分鐘的影片中，曝光小鬼在《綜藝玩很大》的珍貴片段，有許多黃鴻升在節目的第一次，包含小鬼第一次錄影、第一次搭便車、高空彈跳、去紐西蘭、挑戰便車任務、大凸槌等畫面，小鬼活潑、風趣的身影，讓觀眾看了繼熟悉又懷念。

小鬼完成任務後，主動向工作人員道歉。（圖／取材自綜藝玩很大 Mr.Player Youtube）

影片也收錄電視未曝光的片段，曝光小鬼不為人知的一面，其中有一次小鬼為了完成任務，情急之下出聲阻止工作人員「你為什麼要一直往那邊跑，不要撿啦」，而事後小鬼則趕緊向對方道歉「我剛不是有意要兇妳的，對不起」，還貼心說：「新來的妹妹，我怕她嚇到」。

製作單位曝光小鬼託夢的內容。（圖／取材自綜藝玩很大 Mr.Player Youtube）

影片最後，製作單位也製作手寫信「鬼哥，謝謝你來夢裡告訴我們，你很好，你的那句對不起，我們收下了，這次換你上去setting，我們一到，就開錄囉！」讓網友看完紛紛鼻酸留言「鬼哥，真的沒有勇氣打開玩很大耶 因為捨不得看完啊」、「你是大家的驕傲，也是我們永遠的小隊長」、「看完我哭了 我沒辦法忘記鬼哥帶給我們的點點滴滴」、「邊看邊哭 邊看又邊笑」。

鬼，你是我們永遠的小隊長，你在夢裡說的話，紅隊收到了，這一支特輯獻給你，獻給愛你的粉絲們 | 綜藝玩很大20200926【小鬼特輯】

(中時新聞網)