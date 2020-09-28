台灣民意基金會公布民調，有5成5的人贊同總統蔡英文處理國家大事方式，3成2不贊同，與上個月相比，贊同的人驟降10.7個百分點，不贊同者遽升10.2個百分點，一來一往較上個月顯著下滑20.9個百分點。對此，前民進黨台南縣長蘇煥智認為，原因出在對於美豬政策「太傲慢」。

台灣民意基金會今公布民調，對於蔡政府開放美國萊豬進口，有3成2的人贊成，但有約6成的人不贊成，不贊成比贊成者人多28個百分點，民眾反對聲浪大。此外，有5成5的人贊同蔡處理國家大事方式，3成2不贊同，與上個月相比，贊同的人驟降10.7個百分點，不贊同者遽升10.2個百分點，一來一往較上個月顯著下滑20.9個百分點。基金會董事長游盈隆對此表示，開放美豬牛重挫蔡英文聲望，「有如砲彈打穿了她原本有神功護體的防護罩」。

據《中評社》報導，蘇煥智指出，蔡上月28日率領府院高層召開記者會，宣布開放美豬及美牛相關事宜，形成她自己的決策。這場記者會由蔡召開，是對美國回應重大政策的宣示，也給美國一個訊息「這個國家是由我拍板決定」、給台灣內部的訊息是，「要聽蔡英文的，而非蘇貞昌」。

蘇煥智提及，28日蔡在記者會上，對於豬農的保護措施和消費者的保護措施成數不足，加上對於跟過去主張完全相反的政策，也沒有道歉，「充滿了驕氣和霸氣」。他說若一開始有誠意的道歉，相信民眾感受會不一樣。蘇煥智直言，看得出蔡政府比4年前更有本錢處理有關含瘦肉精美豬和核災食品，能力忍受度比過去提升，但處理態度看起來過度傲慢。

(中時新聞網)