合興愛情車站10月3日下午5點舉辦「秋戀合興 星夜野餐日」。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹縣報導

中秋連假即將到來，新竹縣政府連假期間推出音樂會、野餐日、文藝等活動，還有六福村、小叮噹、綠世界等熱門景點遊程，更好康的是在竹縣特約店家使用振興券，就 有機會抽中機車、Switch、液晶顯示器等大獎。

有「最美麗主持人」之稱白嘉莉小姐，10月2日在文化局美術館展出「白嘉莉另一個春天」藝術創作展，將展出40多年來水墨、水彩、油畫、陶藝作品等創作，10月3、4日下午3點舉辦簽書會。

10月2日下午4點，橫山鄉民俗文物館外廣場，舉辦首場 「秋遊星夜季」活動「浪漫山林音樂會」，下午4點由原住民知名歌手家家、打幫你樂團、放客兄弟等演出，還有20多攤美食市集。

10月3日在新埔鎮褒忠義民廟舉辦首屆「義民故事客語講古比賽」決賽，下午5點合興愛情車站舉辦「秋戀合興 星夜野餐日」由練氏夫妻、小冰、六艾司、蔡萱樺X Mr.One Cajon帶來輕音樂，並有手作、文創、咖啡等45攤的暮旅主題市集。

交旅處推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子套票也持續熱銷中，除六福村、小叮噹、綠世界等熱門景點，還有峨眉湖環湖遊艇、大山背鮮果採集DIY、關西農產DIY體驗等深度體驗遊程，有「超殺」優惠價格，詳情請到「中台灣好玩卡」查詢。

此外，在竹縣特約店家使用振興三倍券，消費達300元還有機會抽三陽機車、Switch主機、液晶顯示器、平板電腦等，多樣大獎等你抽!活動詳情請上「振新好康 竹縣好禮抽」。

(中時 )