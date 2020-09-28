美股在上周五強彈，激勵台股法人、大股東等市場大戶，在第三季將終節時積極作帳，而主力群、業內實戶等大咖，則率散戶群等跟進搶鴻反彈，刺激電子股強勢大漲，而傳產、金融等權值股負責穩盤下，使盤勢開高走高，加權股價指數終場大漲229.85點，連續收復12300點、12400點與5日線，報12462.76點，漲幅1.88%，成交1544.58億元。

檯面上的重量級集團股，除台化僅平盤外，餘台積電、鴻海、股王大立光、聯電、聯發科、南亞科、台達電、國泰金、中鋼、中華電、日月光投控、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、仁寶、廣達、友達、群創、台塑、南亞、台泥、台塑化、亞泥、統一、台玻、長榮、遠東新、台灣大、中鋼及和碩等，都臉色紅潤。

電子族群方面，包括半導體、IC設計、PCB、被動元件與矽晶圓等，多奮勇跌深反彈。營建、電機、玻璃、航運、金融等也多表現亮麗；檯面上的八大類股指數，全都站在多方。

櫃買市場方面，除生技類股指數微幅下挫，而觀光族群也走勢疲軟外，餘在電子股帶動反彈下，包括紡纖、電機、鋼鐵、化學、營建與航運等類股，都紅光滿面，使盤勢同樣開高之後欲小不易，終場指數勁揚1.41%，報160.83點，成交327.51億元。

亞股方面，周一（9/28）也多表現不錯，跟著美股短多連動，包括日本、南韓、上海綜合指數、滬深300指數、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國及印度等股市，皆暫報上漲；唯逆勢下挫者，仍有澳洲、印尼與大陸上海B股深証A股等。

業內人士指出，近期官股券商與四大基金逢低布局台股趨勢未變，且上周五KD值與RSI等技術指數明顯超賣，透露台股短線具反彈空間，刺激大盤果真在今強彈大漲逾200點。

不過，單日成交量逾3個月以來新低，顯示市場追價仍如履薄冰，在秋節長假進逼下，不排除極短線搶反彈帽客在未來兩個交易日，見好即收，因此，短期逢高仍宜有設置停利點之持盈保泰意識，迴避可能的變數風險。

(工商 )