為促進學校教育與產業需求之間的人才能力接軌，國內首見由企業主動發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，落實企業社會責任精神，匯聚多元產業幫助學生提前適應職場環境，成立近三年以來已有44家企業及51所大學參與聯盟推動；整合各家企業培訓及實習資源，GOLF教育平台目前累積達213門課程，聯盟企業已錄取883個實習生。聯盟期盼促進產學共構跨產業、跨系所、跨領域知識共享學習平台，為能持續推動學用接軌永續經營，社團法人的成立應運而生，並於今年8月邀集30家校企齊聚一堂，召開第一屆會員大會及第一屆理監事聯席會。

為使聯盟能永續經營，創始企業友達、仁寶電腦及緯創資通在2019年底達成共識，由企業各別出資百萬，申請社團籌組，並由力成科技及微星科技分別擔任教育發展委員會及聯盟推廣委員會執行主委，藉由雙委員會運行方式，持續邀集校企會員拓展更多產業領域，更實際進入校園擴大聯盟影響力幫助更多學生受惠。

第一屆社團法人GOLF學用接軌聯盟理事長由緯創副董事長黃柏漙高票當選，黃柏漙表示，聯盟運作始於2017年，在創始企業友達、仁寶及緯創的強力號召下，匯聚了許多企業共同打造「產學接軌、學用合一」的知識共享平台，成立社團後接下來3年的目標，除了以此為據凝聚企業共識，更要搭起與政府的溝通橋樑，希望藉由產、官、學群體合作力量，共同實現學用接軌理念，同時讓GOLF變成校企間的「社群」，促進校企間的產學交流，促成學生畢業後和產業人才需求無縫接軌。

力成科技人力資源暨法務副總經理林宥翰表示，非常樂意實際投入人力，用行動支持GOLF聯盟永續經營，未來社團教育發展將朝「豐富平台學習資源」、「整合校企資源共享」、及「促進實習學分認列」三大方向推動，並透過社群平台經營與大學生產生互動連結， 9月底將展開校企間社群平台串聯活動，呼籲大學生加入GOLF教育平台。

微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示，非常認同GOLF平台能讓企業與學生之間產生正向循環，企業找到合適人才，學生畢業後順利職場接軌，因此在有限資源下，先以一個事業群做為先發部隊加入社團，希望能用微星過去深耕校園的經驗協助社團永續經營推廣，讓校企合作更密切。

GOLF聯盟目前參與推廣國內大學有51所，產學合作成果遍及全台，甚至延伸至外島地區。聯盟希望能更貼近大學生，與東海大學（10月28日）及成功大學（12月9日）兩校聯合舉辦校園講座活動，將校園線下講座結合社群線上直播，邀請聯盟企業主管走入校園與學生面對面對談，讓學生了解產業人才需求趨勢，提前接軌職場。 東海大學國際職場實習發展中心主任許恩得表示，剛出社會工作的新鮮人，或是剛聘請新鮮人的企業主，常常回饋「學校學的和產業需求的有落差」，由企業主動發起「解決方案」非常少見，而能匯聚眾多企業共同進入校園深入座談更是難得。成功大學助理副校長暨產學創新總中心莊偉哲主任表示，期許學生好好把握難得機會，參與講座並踴躍發問，讓學用合一，提前預備進入職場的個人競爭力。最新一期企業實習培訓招募即日起已開放申請，學生透過GOLF官方網站或至104人力銀行網站搜尋GOLF學用接軌聯盟即可一覽各大企業實習職缺。

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