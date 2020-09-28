媚娘兒娛樂公司2020年盛大開業作品，重金砸下800萬籌備8個月，集結台灣百大Instagram高人氣女網紅，打造「媚娘兒2020台灣百大網紅聯名寫真」，並預計10月17日邀請百位網美出席在華山文創園區舉辦的見面會。百大美女爭奇鬥豔，依照個人特色特別企劃寫真集，打造100種不同風格的造型拍攝，希望粉絲能夠一次捕捉。

寫真收錄IG人氣美女百萬粉絲的蕾菈，其他高人氣網紅包括翁子涵、香菱、美麗妄娜、李小星、沈琪琪、邱默默、Jeannine珍琳、Abbie黃艾比、啾啾等美女，還有最近話題性十足的鄭若青等等，都是一時之選。寫真集尺度讓粉絲大享福利，以邱默默為例，上半身全裸不露點完美身材表露無遺，邱默默笑說：「和其他九十九位美女比美一定要拿出誠意，才能脫穎而出，在拍攝前好好的保養全身，讓狀態維持最好，呈現給粉絲。」

陳香菱身材火辣。（媚娘兒提供）

而因青筋奶爆紅的啾啾，以及砸下60萬整形成功的琪琪，也都為了這次作品穿上比基尼，讓粉絲大飽眼福。蕾菈透露很期待這次寫真集推出，除了努力經營YouTube創作新內容外，今年還多了一個DJ新身分，第一場演出就在國際性十足的S2O舞台，表現亮眼，除此之外，她也當起小闆娘投資飲料店，經營副業與推出新品牌明星商品。有暗黑版李毓芬之稱的香菱則分享：「在自己的IG版上有做過測試日系女友感的照片最受歡迎，所以這次特別走粉紅夢幻路線，希望可以圈粉成功。」

(中時 )