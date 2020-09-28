今天是教師節，蔡英文總統表示，今年的疫情，更凸顯教育工作者的偉大和重要。因為大家努力落實校園防疫，我們成為全球極少數沒有關閉學校的國家，確保了學生的受教權。

蔡英文今天在臉書祝所有老師「教師節快樂！」她謝謝每一位老師的奉獻，「是你們的熱情，讓每個孩子都有機會變得更不一樣，開啟更多人生的可能性」。

她說，因為大家努力落實校園防疫，我們成為全球極少數沒有關閉學校的國家，確保了學生的受教權。「老師們都辛苦了，謝謝你們！」

(中時 )