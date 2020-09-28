落實校園防疫 蔡總統謝謝老師們的奉獻 14:262020/09/28 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是教師節，蔡英文總統表示，今年的疫情，更凸顯教育工作者的偉大和重要。因為大家努力落實校園防疫，我們成為全球極少數沒有關閉學校的國家，確保了學生的受教權。 蔡英文今天在臉書祝所有老師「教師節快樂！」她謝謝每一位老師的奉獻，「是你們的熱情，讓每個孩子都有機會變得更不一樣，開啟更多人生的可能性」。 她說，因為大家努力落實校園防疫，我們成為全球極少數沒有關閉學校的國家，確保了學生的受教權。「老師們都辛苦了，謝謝你們！」 (中時 ) #教師節 #蔡英文 #學校 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12年國教增加工作負擔 總統：政策上將給老師支持及鼓勵 13:012020/09/28 生活 韓國瑜出現了 教師節曬照 網暴動：這張照片很帥 10:232020/09/28 政治 「朱老師」發文 祝老師們教師節快樂 09:582020/09/28 政治 正國會促改國土範圍 綠尚無共識 04:102020/09/28 政治要聞 校園結合社區 曾博建讓汕尾被看見 11:272020/09/28 寶島 帶小明回台灣 感動感恩與期待 04:102020/09/28 兩岸藝文 記者意外現場亂說話 觸犯禁忌 女鬼上門討親 09:002020/09/28 搜奇 淡水環境藝術節 千人踩街 04:102020/09/28 地方新聞 當過手下 小英坦言蘇揆很凶 04:102020/09/28 生活新聞 勇警弟值勤遭槍擊癱瘓23年 姊接棒奉獻！棄商從教淚領師鐸獎 11:162020/09/28 生活 政治熱門新聞 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 兩岸緊張這份民調「超荒謬」 陳鳳馨：美國人臉都綠了 - 政治 中國人不打中國人！他曝「大陸武統關鍵」嘆：中華兒女如何反對 - 政治 電話民調問「願不願為台灣打仗」？中年人：除非年輕人先做一件事 - 政治 台海若開打美國能救嗎？前議員爆內幕：解放軍不用登陸台灣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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