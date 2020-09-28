「路殺」重機的水產行小貨車。（照片來源：屏東縣政府警察局臉書）

高雄某水產行小貨車以「謀殺式」的右側路肩超車，撞翻重機的行車紀錄器影像在網路瘋傳，引發公憤。屏東縣警察局今（28日）在臉書發文說明此事是「小貨車『不慎』與大型重型機車右側手把擦撞」，似乎有意將影像中「蓄意殺人」的行為淡化，再度引發網友氣憤，紛紛在屏東縣警察局臉書洗版，該則貼文也迅速將「不慎」2字刪除，不過早就被網友截圖痛罵。

屏東縣警局該則臉書發文寫道：「屏東縣萬丹鄉台88快速道路東向西（屏東往高雄方向）17.2公里處於109年09月26日15時20分許發生交通事故，當事人蔡男駕駛自小貨車沿台88線快速道路外側車道(東往西)行駛至肇事地點附近，往右側路肩變換車道欲超車行駛，鄭男騎乘大型重型機車沿台88線快速道路外側車道(東往西)於自小貨車前方直行，自小貨車向右側路肩超車後，欲變換回外側車道時『不慎』與大型重型機車右側手把發生碰撞肇事，所幸雙方送醫後都無生命危險，經測試酒測值均為0。」。

有看過監視影像的網友，完全無法認同屏縣警局「不慎」這兩字，因為影像中小貨車的行為，很明顯是蓄意、刻意，於是網友瘋狂在該則發文下留言：「感謝屏東縣警察局教導人民，以後尋仇開小貨車不慎擦撞就沒問題了」、「影片這麼清楚！這樣叫作不慎？不是你們警察局這樣新聞稿帶過的！這行為已經疑似觸犯公共危險罪了！貴局不需移送給檢調機關處理嗎？」、「這個沒用蓄意殺人的話 改天屏東可能先來一波交通工具殺人潮」、「不慎？不慎什麼？意圖明顯哪來不慎，這已經殺人未遂了好嗎」。

遭洗版痛罵後該文迅速刪除「不慎」二字，不過網友仍繼續嘲諷留言：「人家是快打部隊 你們是出動快刪部隊嗎」、「原來是不慎刪文重發」、「以為少了不慎會比較好？？？？到底是為了變車道 還是故意要撞明明就很清楚」、「不慎我有截圖，但貴單位不慎沒有開啟回文可發照片的功能」、「本來想幫你科普一下的，怎麼刪文了～【不慎】注音 ㄅㄨˋ ㄕㄣˋ （變）ㄅㄨˊ ㄕㄣˋ漢語拼音 bù shèn （變）bú shèn 釋義：不小心、不留意、疏忽。例這個案子由於他處理不慎，使得公司損失慘重。」。

(中時新聞網)