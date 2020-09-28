第55屆金鐘獎頒獎典禮已於上周六（26）日圓滿落幕了，然而今年有不少小插曲，也為典禮帶來不少話題。像是有著「國師」名號的星座專家唐綺陽，於台上頒獎時忘了進入「入圍影片」，急著宣布得獎人，當時的典禮司儀相當機警，即時神救援，這也讓唐綺陽是後在臉書自嘲「有點糗又超白痴」，而這名司儀也因此意外曝光。

唐綺陽與小馬攜手一同頒發生活風格節目及主持人相關獎項，唐綺陽老師疑似是一時忘記，連入圍影片都未撥放，就急著要公布得獎者，她便拿起手中的得獎名單說道，「名單在我這裡，要揭曉囉！」邊撕開的同時還說「我熟人很多。」下一秒，典禮司儀便出聲提醒「唐老師，入圍的有…」，她才趕緊側身，進入入圍者影片。

在 Instagram 查看這則貼文 唐綺陽 Jesse Tang（@jessetang11）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 下午 9:22 張貼

典禮司儀如此機警，也讓唐綺陽下後台後，忍不住問「剛剛跟我說話的是誰？」讓她趕緊前去向他致謝，事後她更在臉書上自嘲「有點糗又超白痴」，這一段也創下當晚典禮收視最高點。而這名典禮司儀也被起底，配音資歷豐富的他，已連續3年擔任金鐘司儀。除此之外，他也是一名電台DJ，過去曾與瑪麗主持深夜廣播節目《青春點點點》，深受年輕人喜愛，該節目在2017年收攤後，他便維持該節目的單元《馬克信箱》，不論是在YouTube、Podcast，都有不少鐵粉追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 歐馬克（@marc_orange）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 下午 11:24 張貼

歐馬克也認真經營YouTube，分享生活大小事，而這次因金鐘典禮小插曲，讓他意外曝光，贏得不少網友高度讚賞，紛紛留言表示「歐馬克的聲音真的很有磁性，又很好聽。」也有網友於唐綺陽老師的貼文下留言，要她去聽《馬克信箱》；甚至是期待歐馬克能與瑪麗上老師的直播，更有人說道「金鐘最精彩的就是這一段了」。

(中時新聞網)