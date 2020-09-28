兩岸軍事對峙升溫，國民黨前副祕書長張雅屏指出，「維持現狀」並非統獨之外的第三條路，而是兩岸戰爭與和平過渡態；只有捍衛中華民國憲法，才能維持現狀捍衛台灣，維護兩岸和平。

張雅屏在臉書發文表示，「維持現狀」並非統獨之外的第三條路，而是兩岸戰爭與和平過渡態 (transition state)。過渡態是化學動力學的一個理論，描述化學反應前後中出現的一個暫時的狀態，這個狀態有可能在特定條件下穩定存在，稱之為過渡態。

他說，兩岸在國民政府遷台之後，先是武力對抗，一直到1978年停止金門砲擊後，當時美國為了拉大陸對抗蘇聯，使得兩岸處於冷戰轉冷戰的狀態，一直延續到當下這種過渡態，稱為「維持現狀」。因此，「維持現狀並非統獨之間的過渡狀態，而是戰爭到和平之間的過渡狀態。

張雅屏指出，統，有武統與和統。獨，只有獨立戰爭，沒有和平獨立的空間。所以，談維持現狀是統獨的第三條路，是錯的。要維持現狀，只有統這介面才存在這種選擇。

他指出，在「獨」這個這個介面，就是冷戰到開戰罷了，看不出來有甚麼過渡的可能。那為何台灣在這麼獨的氣氛，還沒開戰？因為還沒真的踩到獨的紅線罷了，加上中華民國憲法這部統一憲法仍在保護著台灣。

張雅屏強調，所以，只有捍衛這部中華民國憲法，才能維持現狀捍衛台灣，維護兩岸和平。

(中時 )