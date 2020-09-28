劉德華（華仔）27日迎接59歲生日，今年顧及新冠肺炎疫情，他以全新方式規劃「愛的連線生日會」，在網上與全球歌迷同樂。對於生日願望，他暖心許願：「希望疫情停下來，沒有天災，希望每個人都過得很開心很健康，這是我今年生日最大願望。」華仔去年生日在新加坡演唱會舞台上與粉絲度過，但今年因疫情只能在網上跟大家慶祝，雖不能親身與fans見面，但今年現場安排了三位與華仔合作無間的樂手為他伴奏，華仔甫見樂手表現雀躍，因已經很久沒見面，難得可以和band一起，眾人又唱又說又笑，場面溫馨。

劉德華昨身穿牛仔外套、摺腳褲現身，隨性不失帥氣，接連演唱〈肉麻情歌〉、〈心肝寶貝〉等招牌情歌，送給歌迷與家人，唱到〈心只有你〉時，華仔一時感觸而哽咽，憑歌寄情的華仔感謝有如家人的fans多年來一直愛惜和支持。最後他不忘應景中秋佳節送上〈月亮代表我的心〉，調皮地說：「疫情期間，每天在家中睡足十小時，精神爽朗。這個大日子當然生龍活虎！」隨後衝出鏡頭外，再進場時端著自己的生日蛋糕，眾人為他唱生日快樂歌。

除了耳熟能詳的歌外，華仔這段日子沒有停下腳步，新創作了一首新歌〈繼續美麗〉，並在樂手以吉他伴奏下跟大家分享，唱完該曲他害羞笑曝：「我（唱）快了一拍，因為第一次唱很緊張又冒汗。」華仔更說出一番心底話：「從88年成立歌迷會的一刻開始，我可以告訴你，我就是世界上最幸福的人。」此外，這次生日會更請來一位「家人」的代表，與華仔聊天，華仔為「家人」一一解答問題。提到生日願望，因為租約期滿，華仔天地也搬家了，華仔希望未來日子跟大家多點網上見面，他說：「雖然搬了家，但種種一切都沒有變，我對你們不變，肉麻的話不會講，只會唱！」

華仔更稱在網上看到很多fans轉發他的相片和影片，開心地説：「看著過往的相片和影片，是很美麗的回憶！」華仔更搞笑幽默地叫fans繼續再post更多他的相片和影片，讓世界各地的人都看見，令四周不斷有他的蹤影。去對於今年首次在網上與大家慶祝，華仔坦言同樣開心，希望很快可以跟大家在舞台見面。華仔為了這個網上生日會，事事親力親為，給自己準備生日蛋糕，與工作人員、樂手一同合唱，而下個星期天就是華仔的農曆生辰，所以華仔還準備了紅雞蛋送給工作人員，非常窩心。

劉德華昨過59歲生日。（台灣映藝提供）

劉德華昨過59歲生日。（台灣映藝提供）

(中時 )