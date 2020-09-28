中央流行疫情指揮中心昨（27）日舉辦防疫紀錄片首映暨防疫獎章頒獎典禮，衛福部長陳時中表示，台灣人氣質好，「靠著我們的氣質，可以打敗病毒」。對此，國民黨立委陳玉珍酸說，陳時中可以拿諾貝爾獎了，靠氣質治百病。

陳時中勉勵台灣人，靠氣質打敗病毒，此話一出引發熱義。陳玉珍今日受訪時被問到此事，先是驚呼了一聲，問道「他是衛福部長嗎？他真的這麼說嗎？」接著說「他是牙醫師對吧，那靠著氣質也不用看牙齒了，可以打敗牙痛」。

媒體再追問陳玉珍，覺得自己氣質夠嗎？陳玉珍頓時語塞，想了一下說「陳時中氣質可能比較好」，但似乎對於陳時中的氣質說難以置信，又問了在場記者「他真的這麼說嗎？有沒有前後文啊」。如果靠氣質可以打敗病毒，陳玉珍大酸，「這個是可以得諾貝獎的衛福部長」。

事後陳玉珍在臉書分享受訪片段，寫下「陳部長可以拿諾貝爾獎了，靠氣質治百病！」網友表示，「報告立委：都可以用愛發電了啊」「我沒氣質拖累台灣」「走鐘一路褪變（蛻變）成幹話中」「靠著氣質可以刀槍不入，神功護體嗎？」

(中時新聞網)