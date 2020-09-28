近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也讓開戰問題成熱議焦點。媒體人尹乃菁指出，總統蔡英文在處理兩岸關係表現滿意度在兩岸緊張中逆勢上升，媒體人陳鳳馨則用另份民調對照，坦言台灣人根本是希望美國人來幫自己打仗，心態可議，若自己是美國人一定覺得台灣人很荒謬。

網路政論節目《鄉民來衝康》主持人尹乃菁指出，根據《聯合報》就「對蔡英文總統處理兩岸關係表現的評價」所做民調，蔡的滿意度從去年的38%上升為今年的48%；不滿意度則從去年的51%，下降為今年的40%，可見兩岸關係愈緊張，蔡的滿意度愈「逆勢上升」。

陳鳳馨表示，民調會做出這樣的結果，主因民調時間為9月8日至9月13日，當時兩岸關係還沒像過去兩週這麼緊張，像18日對岸來了18架飛機、19日對岸來了19架飛機，還有蔡英文不斷到各地視察軍隊、對岸嗆說「根本沒有海峽中線」，這些都令人記憶深刻，卻都無法在這份民調中反映。

陳鳳馨指出，上週《遠見》所做民調顯示，兩岸如果開戰有54.2%的民眾「希望和談」、有22.3%的民眾「希望美國干預介入」、只有16.5的民眾「希望硬戰到底」。陳直言，美國若看到這份民調一定傻眼：「喂！你就要我們美國人幫你打仗，你們台灣人自己不打仗啊？」若她是美國人，一定會覺得台灣人很荒謬，竟然自己不肯打仗，只要想美國人來幫台灣人打仗。陳痛批，不知道台灣人的心態是如何？

此外，竟有54.2%的民眾「希望和談」，陳鳳馨反問：「要怎麼談？」陳表示，目前兩岸之間還算是和平卻連「交流」都不行，請問開戰之後是要誰來談？現在只是參加個海峽論壇，都要被扣上「匪諜」的帽子，那到時若真的開戰，該由誰來談、誰去談呢？從民調中可見，大多數的民眾是根本不希望兩岸開戰的，對照現況便更顯得荒謬。

(中時新聞網)