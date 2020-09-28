一輛白色可疑轎車28日上午兩度遭遇警車，轎車車主遭攔查不停加速逃逸，逃進北區台南客運轉運站內停車場，險遭警方甕中捉鱉，車主不理警方喝停，強行衝向出口，楊姓警員向右後輪開槍，轎車仍逃逸，警方查出該車維權利車，正循線追捕中。
台南市警方28日上午7時許先在府前路遭遇1輛白色轎車，該車見警立刻闖紅燈離去。警方隔兩小時又在南門路與樹林街口發現同一部車，楊姓警員這次直接要求該車停車受檢，白車立刻加足油門，揚長而去。
警車從後方一路追捕，白車從公園北路駛入兵配場轉運站停車場內，楊員下車追捕，同事駕駛警車從入口處進入停車場。
白車在停車場內見無路可逃，竟調頭朝出口處而來，楊員喝令停車不從，白車從他身邊呼嘯而過，楊員隨即開槍朝白車右後輪射擊，但未射中，該車衝出停車場逃逸。
警方展開追捕，根據車牌調查，該車為權利車，警方鎖定特定對象，全力追查中。
(中時 )
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