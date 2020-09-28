衛福部長陳時中25日赴立法院報告紓困3.0預算，表示買新冠疫苗有譜了，已與COVAX簽約並在月底交付訂金，但強調不會編列公費購買大陸疫苗。對此，港媒感嘆，台灣先是抹黑大陸口罩後，現在又抹黑大陸疫苗，這種意識形態的掛帥，民進黨真的把路走絕了。

陳時中宣布已與國際平台「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，盼在公平公正的平台之下，能分配到疫苗採購。但陳時中特別強調在COVAX平台上，不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗。

對於混口罩及劣質口罩連環爆，指揮中心已要求全台口罩自17日起加上鋼印，印上MD及Made in Taiwan供民眾參考，陳時中指出，民眾拿到仿冒的口罩也可以吹哨，將偽造、偽標的問題降到最低。

對於陳時中的言論，藍委葉毓蘭不認同，直言就算加入COVAX，能否買到疫苗也是問題，陳時中卻直接表示不會用大陸疫苗，然而不管黑貓白貓，會抓老鼠的就是好貓，能保護國民的疫苗就要列為優先考量。

港媒《中評網》更表示，民進黨先是抹黑大陸口罩後，現在又開始抹黑大陸疫苗，再這樣下去，只會撕裂兩岸人民感情，敵對態勢更加嚴重。民進黨這種凡事意識形態只會害了自己，把路走絕了，只是將自己逼到牆角，未來的日子也會愈來愈難過。

(中時新聞網)