近日「中國銀行考試」話題沖上大陸微博熱搜。有考生參加中國銀行的筆試，要求40鐘內要完成英語30道單選和5篇長閱讀，每個閱讀5個選擇，更抱怨考題還有「三層矩陣、粒子的靜態能源公式、不定積分、高等數學、太陽系天體運動原理、洛朗級數展示、電腦題、線代，就差醫學沒考了。」認為如果不想招人的話，實在不必這麼難為人。該發文也引來眾多大陸網友同聲批評聲浪，更有人留言表示「我以為是在招總行行長呢」、「做完感覺招的是中科院儲備院士」。

據《中國證券報》引述中行人士透露，每年筆試難度都差不多，考試是有題庫的，不可能突然一下子難起來。事實上網友們提到的一些題目的確在考卷內，但也沒有那麼難。

今年8月10日，中國銀行啟動校園招聘，今年發佈超1萬個職位，比上一年增加15％以上。實際上大陸金融機構近年來用人標準也確實水漲船高，某金融機構HR坦言，幾年前還會招收大學生，現在只要研究生，遇到大學生投簡歷，都會建議讀個研究所再來。

(旺報 )