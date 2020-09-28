9月即將結束，10月一開始就是中秋節4天連續假期，整體而言雖然天氣還不錯，不過仍有變數。台灣颱風論壇在臉書粉絲專頁指出，明東北風減弱，雨勢暫歇；空檔僅一天，周三（30日）東北風再度增強，北台灣又會轉涼。

颱風論壇表示，今受東北風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部持續濕冷；中南部溫暖、多雲到晴。明東北風減弱，北部氣溫稍微短暫回升，但周三又一波東北風南下，屆時將再度回到偏涼的天氣。

中秋節4天連假，目前看來僅第一天天氣不佳，北部、東北部有短暫雨，氣溫也偏涼，要等到周五（10月2日）才會漸趨穩定。中南部及花蓮、台東，連假期間天氣晴朗，局部地區尤其是山區，中午過後皆有雷陣雨機率。

天氣放晴，自然氣溫回升，周五起各地高溫達32、33度，應注意日夜溫差大，清晨、夜間低溫僅22、23度，溫差約10度，早出晚歸的民眾建議適時添加衣物。

下一波冷空氣將在連假結束後報到，預估下周一（10月5日）又一波東北風來臨，北部、東半部將轉為陣雨天氣。

(中時新聞網)