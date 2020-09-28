1949年富士老相機。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

豐原地區極盛一時的酒家行業。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市葫蘆墩文化中心「迴遊老《店․廠․司》」文物特展」登場，展出豐原地區傳襲四代百年茶莊、營運一甲子飯館商行、糖果、銀樓、製藥、計程車、客運，以及榮盛一時商號、企業文物照片，即日起至10月25日止，歡迎觀賞者依循時光軌跡，了解豐原地區發展歷史脈絡。

策展人陳理厚表示，豐原許多商家行號，百年來遭遇戰爭天災，至今仍於專業領域穩健經營發展，有世代傳襲，或轉型文創、國際企業等，他將數十家名店企業故事與訪談紀錄編寫成冊，於展場提供民眾研讀查閱。

陳理厚身為文物收藏家，他詳細解說每件文物典故源由，在地經營45年的「豐榮照相館」珍藏1949年富士老相機、木製底片盒及手繪花草的寫真相片。當時拍照以香柱點燃鎂光粉表現閃光效果，曾於婚禮時造成燒毀房屋的不幸意外，而登上地方新聞。

而40年代桃花鄉海報、火柴盒，是酒家興盛時代的表徵，當時特聘老師指導服務人員國學知識以訓練口才及應變能力。此外，展品還有日據(1904年)時代手繪商業街市地圖、電影院的長板凳座椅；美國貿易商在豐原開設木工廠所製作的香料架；由檜木打造的「菜刀王」牌匾，見證一些行業因時代變遷的興衰更迭。

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