富國銀行(Wells Fargo)證券投資策略主管哈維(Christopher Harvey)表示，美國股市可能出現另波振幅高達50%的修正，如果是他，在美國總統大選走勢更明朗前，不會再投入資金。

哈維認為近來美國新冠確診病例增加、總統大選可能有爭議等2大因素，可能延長美股震盪時間。他警告，疫情趨勢線雖然看起來已像高原期，但可能往下，也可能再往上，而疫情壞消息往往能造成美股下跌2至4%。

美國總統大選比疫情更關鍵，哈維表示，市場都期待周二(29日)登場、3場大選電視辯論首戰，能讓局勢更明朗；由於今年以來一直是民主黨候選人拜登(Joe Biden)民調領先，因此更明朗也就意味著拜登與川普拉開近期聲勢顯著縮小的差距。

哈維說：「如果這場辯論使競選更加激烈，我們擔心的事情之一就是大選出現爭議的可能性就會因此大增。如果雙方到總統大選前都處於纏鬥，我們可能看到股市至少會因此下跌10%。」

他預期今年標普5000指數的年終目標是3388點，較9月2日的史上最高點下跌6%，不過總統大選後美股長期而言仍是多頭，哈維說，他計畫增加在標普500成分股、尤其是工業股的配置，因為無論誰贏得大選，疫情都會有解決方案，經濟會緩步成長。

(中時新聞網)