7年級代表詹雅婷，曾是第二屆百大青農，這次代表會主席之爭，地方普遍看好詹雅婷，能為永靖代表會注入新的活力。（翻攝詹雅婷臉書／吳建輝彰化傳真）

永靖鄉代表會共有11席代表，但因正、副主席選舉投票傳出涉賄，包含主席林大福都涉入其中，依選罷法第七十九條第一項規定 自一審判決確定日起解職，讓永靖鄉代表會目前僅剩４名代表能行使職權，11日永靖鄉代表會推選代表詹雅婷擔任代理主席。

根據地方制度法規定，鄉鎮市民代表會，每年須召開定期會兩次、每次12天；而依地方立法機關組織準則規定，只要鄉鎮公所提出要求，主席不能執行職務時、由副主席召集並主持，亦可由主席指定代表人；或資深代表互推代理人。

據了解，因為永靖鄉代表會目前僅剩４位代表，月初代表會開會決議，由剩下的4名代表推選擇一擔任代理主席，當時形成比數２比２局面，最後兩人協議抽籤決定，最後由青年代表詹雅婷出任，而30日將有3名代表將遞補，屆時代表會再進行正式的正副主席選舉。

地方人士指出，「出事」後就積極協調正副主席人選，目前分成兩派，雙方人馬也不停拜會現任以及將遞補代表，原本已經取得共識，正副主席人馬也決定，但近日卻有代表跳票，成立新的聯盟，只能說暗潮洶湧，尚未明朗。

代理主席詹雅婷說，現在說這些都太早，目前擔任代理主席沒有多想，但未來代表們願意支持，她當然願意為地方服務；7年級代表詹雅婷，曾是第二屆百大青農，專門生產有機蔬菜，將自家農場經營得有聲有色，這次代表會主席之爭，地方普遍看好詹雅婷，能為永靖代表會注入新的活力。

(中時 )