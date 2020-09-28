（圖為桃園機場第二航廈入境管制區發燒篩檢站內，防疫人員利用紅外線體溫感測器檢測旅客體溫。圖／本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥28日表示，國內新增3例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，分別為菲律賓籍20多歲男性（案511）、菲律賓籍40多歲男性（案512）及本國籍40多歲男性（案513），分別自菲律賓及印尼入境。

指揮中心表示，案511因工作於9月11日自菲律賓搭機來台，機場檢驗結果為陰性，入境迄今無疑似症狀，集中檢疫期滿隔日（9月26日）再次採檢，於今日確診，目前住院隔離中。因個案於9月26日採驗完即前往預定工作地，衛生單位接獲個案陽性通報後，立即展開相關調查，並已初步掌握接觸者共39人，包括同車接觸者、宿舍接觸者及消費店家之接觸者等；其中13人列為居家隔離對象、26人列為自主健康管理對象。

指揮中心指出，案512因工作於9月23日自菲律賓搭機來台，入境迄今無疑似症狀，由於機場採檢結果為弱陽性，於9月26日再次採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已初步匡列個案接觸者共63人，包括同班機接觸者、同行接觸者等，其中48人列為居家隔離對象、15人列為自主健康管理對象。

指揮中心表示，案513，2020年7月下旬前往印尼工作，9月19日因出現倦怠、腹瀉、腹痛症狀，於當地就醫並診斷為胃潰瘍；個案9月26日獨自搭機返台，入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員安排採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握同班機接觸者共41人，其中前後二排座位旅客29人列為居家隔離對象，機組員12人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計93,181例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含92,108例排除），其中513例確診，分別為421例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、482人解除隔離、24人住院隔離中。

(工商 )