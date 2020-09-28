一直以來大陸銀行業被外界視為「最賺錢」的行業，銀行人收入也飽受關注。因為疫情關係上半年銀行資產品質承壓，且經營情況整體不佳，對大行降薪傳聞不斷。雖然中農工建四大行回應沒有降薪計畫，但據財報數據顯示卻非如此。從上半年國有大行員工費用支出來看，據《每日經濟新聞》記者統計的相關資料顯示，交行年減7.49％，中行也下降5.48％，另看到建行、工行也同樣年減達5.86％、2.35％。

但反觀與國有六大行情況截然相反的是，股份行似乎受疫情衝擊並不大，上半年人均薪酬普遍逆勢上升，整體上看，股份行的員工薪酬比六大行高出近1倍。

例如之前傳言降薪20％的中信銀行，薪酬不降反升，上半年人均薪酬年增率為4.04％至23.38萬元（人民幣，下同），而招商銀行上半年人均薪酬為34.3萬元，、年增9.84％。

據《每日經濟新聞》報導，由於銀行年報中未詳盡揭露員工薪酬的具體資訊，所以在統計各家銀行員工薪酬時，選用指標為（期末應付職工薪酬-期初應付職工薪酬）＋支付給員工以及為員工支付的現金，包括員工人數（不包含派遣員工）在內的所有數據，且均為併表前資料。通過上述公式統計得到銀行全年員工薪酬支出中，也包括了不少薪酬以外的支出，例如五險一金等。

(旺報 )