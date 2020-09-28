法院九月驚奇！台北地檢署針對SOGO百貨經營權，認為立委集體收賄推動公司法修法及辦公聽會，依貪污罪起訴。新世代金融基金會今天指出，「遊說法」施行至今，將近12年時間，現任立委也應展現當年立法時未周詳考慮的各點，迅速修正。如果涉案立委當年有考慮「遊說法」，應當會有不同結果。

「國際透明組織」（Transparency International，TI）定期調查各國遊說透明度（Lobbying transparency），並分析該指數與國家貪汙程度的關係。此外TI也呼籲各國應建立遊說登記制度，明訂遊說的行為規範，也都是承認遊說確有必要，但應該透明公開（基本上國際間認為遊說性質上屬於專業意見的陳述，而且TI本身所為也是一種遊說）。

話說「齊、楚合戰於漭瀁之野……賜著縞衣白冠，陳說其間，推論利害，釋國之患，唯賜能之」，這是「孔子家語」中，子貢（端木賜）對孔子陳述志向的豪語，展現可以遊說手段息兵止戰的能耐；事實上子貢也確以其辯才及錢財，穿梭各國，「駟馬束帛以聘諸侯，所至國君無不分庭抗禮」，這應該是歷史上有規模進行遊說的濫觴。

子貢當年說出「唯賜能之」，意即「只有我行」，所倚靠的除了無礙的辯才外，最重要的是經商致富後，所能提供的「駟馬束帛」，以至所有諸侯甚至國君，收到厚禮後都願意傾聽他的辯才。換言之，進行遊說除能「陳說其間，推論利害」提出具體的說辭，也不免涉及金錢，然而金錢一旦介入，勢必模糊議題焦點，引發收買圖利的爭議。因此現代各國論及遊說，必然考慮有無涉及貪瀆以及財務是否公開的問題。

我國在2008年8月開始施行遊說法，在法制上大致完整，也與前述國際透明組織的原則精神相符，目的是建立公開透明的程序。任何對法令、政策、議案之形成、制定、變更、廢止的建議，欲向特定人員提出時，就必須按部就班，依法辦理。換言之，遊說者必須逐案申請登記始能遊說，如未登記，被遊說者應予拒絕（第13條、第15條），最重要的是各單位應將登記的遊說事件及遊說的財務收支報表留存，以備「任何人」申請閱覽。

可惜的是該法第3條將所謂「陳情、請願、陳述意見等行為」排除不予列管，造成許多原應登記的遊說藉此而迴避登記。此外第19條對登記之遊說及財務報表採申請閱覽方式，一般人不明就裡，根本無從申請，使規定形同具文；其實真正的透明應該是主動公開、公示、不必申請即可查閱（現場或網路），方能符合立法意旨。

孔子當年礙於現實應也曾容忍過「金錢」遊說，所以史記貨殖列傳中才有「使孔子名布揚於天下者，子貢先後之也」的說法，簡言之，就是子貢在前後打點有功；但時至今日，金錢遊說已為法所不容，為兼顧現實，對涉及金錢之遊說，如改以登記公開、揭示，或許是一種務實崇法的作法。

自施行至今，將近12年時間，依內政部網站統計資料，中央及地方總共核准登記的遊說案件僅403件，平均每年約34件，而且逐年遞減，明顯與一般認知有嚴重差距，此與立法的嚴格性及國人行為習慣自有關係。環顧當前政治環境，嚴格執行遊說法比任何時間更有必要，涉案立委應也會後悔未遵遊說法，而現任立委也應展現當年立法時未周詳考慮的各點，迅速修正。

(時報資訊)