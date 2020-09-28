軟銀旗下機器人子公司周一宣布，將在日本推出機器人運送餐飲服務，該機器人由位於加州的Bear Robotics公司進行開發。該服務希望能克服勞工短缺和新冠社交距離管制問題。

該機器人名為Servi，將在餐廳內進行送餐服務。機器人配備有托盤，以及3D攝影機和導航用的光達感測器，預計明年一月在日本推出，排除三年計畫的稅款，用戶每月需支付9萬9800日圓(約950美元)。

目前Servi機器人已經在日本餐廳例如連鎖餐廳Denny等進行測試。日本餐廳服務正面臨員工高齡化和勞工短缺問題。

軟銀正利用長期經驗將國外技術帶進日本。Servi亦與軟銀孫正義此前人型機器人的構想相左。孫正義在2014年推出Pepper人形機器人，為公司門面提供服務，但該款機器人在全球缺乏客戶基礎。軟銀也曾於2018年推出掃地機器人Whiz，在全球賣出超過1萬台。

軟銀在周一大力推銷Whiz機器人可以成為新冠疫情應對方案，並表示，Pepper機器人可以搭配熱感測器來監控客人體溫。

(時報資訊)