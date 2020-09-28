軟銀旗下機器人子公司周一宣布，將在日本推出機器人運送餐飲服務，該機器人由位於加州的Bear Robotics公司進行開發。該服務希望能克服勞工短缺和新冠社交距離管制問題。
該機器人名為Servi，將在餐廳內進行送餐服務。機器人配備有托盤，以及3D攝影機和導航用的光達感測器，預計明年一月在日本推出，排除三年計畫的稅款，用戶每月需支付9萬9800日圓(約950美元)。
目前Servi機器人已經在日本餐廳例如連鎖餐廳Denny等進行測試。日本餐廳服務正面臨員工高齡化和勞工短缺問題。
軟銀正利用長期經驗將國外技術帶進日本。Servi亦與軟銀孫正義此前人型機器人的構想相左。孫正義在2014年推出Pepper人形機器人，為公司門面提供服務，但該款機器人在全球缺乏客戶基礎。軟銀也曾於2018年推出掃地機器人Whiz，在全球賣出超過1萬台。
軟銀在周一大力推銷Whiz機器人可以成為新冠疫情應對方案，並表示，Pepper機器人可以搭配熱感測器來監控客人體溫。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。