美國大選倒數計時，美中關係持續緊繃，加上香港議題，已經出現資料儲存於香港的公司，將部分資料轉往台灣的需求，有利於是方(6561)營運，法人也預估，隨新客戶進駐，足以支撐是方數據及IDC營收成長達5~10%。

美中關係持續緊張，加上美國總統大選在即，以及香港問題，導致將資料儲存於香港的公司，有把部分資料轉往台灣的需求，資料顯示，台灣至香港頻寬2019~2020年頻寬分別成長20及30%以上，台灣至香港頻寬占台灣總國外頻寬比重亦由2017的14%提高至現在的17%。在產業鏈重組趨勢下，台灣至東南亞2019~2020年頻寬則成長100%以上。是方規劃2021~2022年將持續拓展香港頻寬，由200G增加至250~300G，也會和東南亞電信商合作，法人也樂觀估計，隨新客戶進駐，足以支撐是方數據及IDC營收成長達5~10%。

Gartner預估台灣2019~2024年雲端支出CAGR達28.9%，成長主要來自企業採混合雲策略，市場預估2020~2021年是方雲端營收成長達25~35%，而營收占比由2019年的11%，提高至2020-2021的14%及16%以上。

展望未來，是方雲端營收持續受惠數據量及資安要求提高帶動雲端直連需求，且在生態系統較完整情況下，5大雲為新進客戶首選，在費用成長有限下，整體來說，受惠中美爭端及企業上雲趨勢，法人預估，是方預估2020-2021年獲利年增16.2%及18.4%，每股獲利為8.97和10.72元。

(時報資訊)