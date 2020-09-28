雲端資料運算增長、5G手機及伺服器等新興應用讓散熱更形重要，美系外資首度發表散熱產業報告，重申台達電(2308)「加碼」評等，並將雙鴻(3324)及建準(2421)首次納入追蹤，均給予「加碼」評等，奇鋐(3017)則給予「中立」評等。

各國加速5G基礎建設，5G手機滲透率快速提升，人工智慧(AI)及物聯網(IoT)應用日益廣泛，高頻高速傳輸與運算全面引爆散熱商機，在散熱需求強勁下，國內散熱廠—台達電、雙鴻、奇鋐、建準今年上半年獲利表現出色，前8月合併營收亦優於去年。

散熱商機湧現，美系外資也首度針對散熱產業發布研究報告，雲端高速運算及數據傳輸，導致熱能增加，亦推升了散熱需求，包括5G智慧手機(58%)、雲端伺服器(15%)、新一代CPU/GPU(9%)及電動車，都成為散熱需求成長的推手，同時預估IT產品的散熱解決方案在2020年到2023年年複合成長率將達到6%，至於汽車熱值是整體IT應用程序的8倍，預估電動汽車銷量的成長和自動駕駛將替供應鏈提供良好的機會，新應用也帶動散熱解決方案升級，包括5G手機、商務NB採用VC等，對技術領先的廠商尤其有利。

美系外資也針對國內散熱廠商做出評等，重申台達電「加碼」評等，目標價250元，並將雙鴻及建準首次納入追蹤，均給予「加碼」評等，其中雙鴻目標價上看290元，建準目標價為75元，奇鋐則給予「中立」評等，目標價為75.5元。

受到美系外資力挺激勵，台達電、雙鴻及建準今天均強勢收高，奇鋐則逆勢收跌。

(時報資訊)