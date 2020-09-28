「Solve for Tomorrow」為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，主要是想要凝聚全球年青人的創意及對科技的熱情，解決當地社會問題，台灣三星今年更將擴大影響力，體現極具意義的Solve for Tomorrow活動，以「新思維，心技術，共創星未來」為主題，邀請台灣學子一同直視台灣現況，針對台灣社會目前面臨的兩大議題「城鄉差距」與「高齡化」，鼓勵學生發揮創意，運用AI、IoT、5G等科技與STEM（科學、科技、工程、數學）知識，深入探討並提出改善社會問題的創意提案，建構更美好的星未來。

台灣三星電子總經理李大成表示，台灣三星電子在台深耕26年，持續關心台灣教育環境並以實際的行動回饋社會。自2013年起將三星路跑報名費全額捐贈給家扶基金會、2014年起陸續在偏遠國小建置SMART School智慧教室，2017年起更正式成立『星美好獎助學金』幫助學童實現夢想。今年，更首次在台舉辦Solve for Tomorrow競賽，期望藉由品牌力量培育在地人才，鼓勵學生將創新思維與科技結合，提出對台灣社會有所貢獻的解決方案。

據內政部調查顯示，台灣約有七成人口居住在城市，然而死亡率與出生率卻來到黃金交叉點，讓城鄉差距與高齡化成為兩大主要社會問題。三星「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，針對這兩種社會現象，將競賽主題分為兩組，「城鄉創新組」將聚焦於弭平城鄉差距、改善經濟、提升生活品質的方案；而「樂活高齡組」則將著重如何利用科技幫助年長者更健康樂活。參賽團隊可擇一進行深入的探討與研究，並運用STEM領域知識激盪出降低城鄉差距與提升高齡族群福祉的創意點子。

三星「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，將於即日起至11月6日開放報名，參賽隊伍須於報名期間內繳交競賽報名表、參賽切結書及作品企劃書，而評審將以作品企劃書進行初審，篩選出20組優秀隊伍入圍決賽。決賽預計於12月13日舉行，並於隔日12月14日舉行頒獎典禮，頒發首獎一組、特優獎兩組及優選獎三組。

(時報資訊)