對整體股市而言，9月將是一個難堪的月份，而對於自3月以來帶領華爾街股市一路從谷底反彈衝高的前五大市值股而言，更可能成為史上表現最差的時期。

根據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）提供的資料，由臉書、亞馬遜、蘋果、微軟與谷歌母公司Alphabet組成的五大市值股，9月身價將創下史上最大跌幅。

自9月以來，這五大重量級個股的市值已經跌掉約8170億美元，料將創下史上最大單月跌幅，也已遠遠超出2018年10月這五大市值股市值蒸發了4250億美元的記錄。

被列入「FAANG」最熱門、表現最佳之五大明星科技股的網飛，9月以來市值減少約240億美元，創下2018年10月以來最大跌幅。

穩坐美國市值龍頭的蘋果公司，9月迄今，市值已暴跌3220億美元，將是該公司有史以來身價慘跌最嚴重的一個月。

不過，自3月23日美股因新冠肺炎疫情而崩跌至歷史新低以來，蘋果股價急速飆升，市值也暴增了令人驚嘆的9340億美元。根據道瓊斯市場數據，這段期間，臉書、蘋果、亞馬遜、微軟與Alphabet的合併市值共增加2.6兆美元。

(時報資訊)