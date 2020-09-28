我國與COVAX（疫苗全球取得機制）簽約後，衛福部長陳時中曾表示，目前已有9支疫苗進入臨床試驗第三期且同為COVAX平台上的優先疫苗，但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天卻改口，表示目前只有2支在COVAX平台上的疫苗進入臨床第三期，其餘皆處在第二期臨床或是第三期臨床前的階段。

莊人祥解釋，指揮官昨天的意思應該是說，COVAX平台有九支疫苗，其中有3支是與DNA、mRNA有關，其餘6支則是用病毒載體、蛋白質各3支，目前進度是阿斯特捷利康（AZ）與MODERNA兩家進入第三期，其餘分別處在第二期與臨床前期階段。

莊人祥指出，根據了解接下來COVAX還會加入9支疫苗的評估，且疫苗臨床試驗也不是跑得最快就一定會做成功，主要還是因COVAX在尋找廠商的過程中，會希望購買後的疫苗比較不會出問題。

至於這些候選疫苗中的冷鏈問題，莊人祥說，目前除AZ的疫苗保存溫度在二到八度外，MODERNA與輝瑞的疫苗都要保存在零下二十五度以下，但MODERNA的疫苗在二到八度可存放一周，至於輝瑞的疫苗，不僅台灣，要存放在零下七十度的環境內，事實上對很多國家來說都是一大問題。

(中時 )