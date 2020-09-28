饒舌團體「玖壹壹」以台語作為主要創作語言，結合台灣在地特色與新潮流，走出獨特的音樂風格，在台灣老少通吃，代言廣告隨處可見，堪稱本土天團，其中團長「春風」外型凶狠但個性卻靦腆溫暖，人氣特別高，他今天罕見自爆情史，表示過去跟富二代喜歡上同一個女生，結局讓人忍不住哭了。

「玖壹壹」團長春風圈內、圈外都很有人緣，看他IG分享日常，不時會發現星友驚喜入鏡，但他今天在IG不曬玩樂照，而是分享心情故事，單身的他透露之前曾經有過心動對象，但相當不巧，不是只有他動了心，而是「和一個富二代同時喜歡一個女生」。

春風透露，某天跟富二代不約而同都去了那個女孩家樓下，上演溫馨接送情，不同的是「富二代開法拉利，而我是走路去的」，女孩下樓，一見到春風就露出微笑，對他說：「有錢雖然好，但不代表一切，只要努力…」。

本以為春風的誠意戰勝了金錢，只是他揭曉結局，表示女孩之後說的話他沒聽清楚，因為「車開遠了」，神展開讓眾人傻眼，覺得好笑的同時卻又想流淚，只能安慰他「QQ拍拍」、「走路怎麼了嗎」、「沒關係啦，你現在做到了！」，還有人分享自己的故事，表示曾跟喜歡的女生說自己是春風的同鄉，但「那女孩靠近我對著我耳邊溫柔的說：『…可是你不是春風』」。

(中時新聞網)