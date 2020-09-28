女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）曾是啦啦隊LamiGirls之一，外型俏麗、身材惹火，擁有E罩杯豐滿上圍，吸引大批男粉絲追蹤，她最近在社群平台曬出一系列浴缸辣照，不只露出無瑕美背，還被網友發現胸前疑似穿幫，驚呼：「露點了」。

梓梓25日透過社群平台PO文：「最近這個天氣…好想泡溫泉呀」照片中，只見她將頭髮盤起，上半身一絲不掛，泡在磁磚材質的浴缸中，水深及胸，露出白皙光滑的美背，以及側面的E級邪惡弧度，楚楚可憐的桃花眼同時對著鏡頭放電，讓男網友看得全身酥麻，忍不住直呼：「我不行了」、「這心臟會負荷不了」、「羨慕拍照的人」、「啊斯～」。

此時，有網友眼尖揪出梓梓疑似沒遮好，露出胸前的神祕點，興奮地表示：「第四張有點露點，認真看」，很快地引起其他男粉絲注意、朝聖看辣照，甚至留下「意圖使人複習」等心懷不軌的言論，不過，也有人認為可能只是胸貼。

事實上，梓梓2年前遭惡意流出裸照，雖然她先否認，「怎麼有這麼多這樣的人要惡意傳這些東西或者合成這些東西」隨後又改口說確實是她，拍裸照只是想記錄身材的變化，並沒有傳給任何人，而且在一個禮拜內就刪除，疑似換手機後端遭盜取。

(中時新聞網)