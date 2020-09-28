PGA多米尼加錦標賽結束，台灣小將潘政琮表現平平，並列61收場；美國選手史沃福德以低於標準18桿的270總桿奪得生涯第二冠。

史沃福德在前9洞抓到3鳥以及射下1隻老鷹，打出31桿佳績，沒想到來到後9洞卻出現亂流，尤其是第13洞苦吞雙柏忌，第15洞又是柏忌，差點將前9洞賺來的全部花光，幸好第17洞推進10呎博蒂，止住了失血，然後在第18洞保帕平推，最終以1桿之差險勝。

屈居亞軍的馬庫柏，整回合繳出完美的6隻小鳥66桿，可惜因為前三回合落後史沃福德太多桿數，最終只能與冠軍獎盃擦身而過。

史沃福德賽後表示，「其實整個過程我只打壞了一桿，那一桿就是第15洞用9號鐵桿打上果嶺，結果那個洞吞下了柏忌。」

史沃福德在2017年沙漠菁英賽拿下生涯首冠，憑藉這次高捧冠軍獎盃，幫自己爭取到明年四月美國大師賽以及五月美國錦標賽參賽資格。

打完前三回合取得領先地位的隆恩，第四回合吞下5個柏忌，繳出高於標準3桿的75桿，不但沒能保住前三，而且排名還滑落至第5，可說是最悲情之人。

大陸新秀張新軍打完前三回合低於標準13桿成績相當有競爭力，但第四回合第5洞柏忌，第6洞雙柏忌，退出爭冠行列，後9洞又兩柏忌，單日3鳥、3柏忌、1雙柏忌，高於標準2桿74桿，並列11。

(中時 )