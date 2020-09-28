北京鑫記偉業集團副總裁黃國書27日介紹企業文化。(陳君碩攝)

疫情之下，健康養生概念抬頭，也促成兩岸企業的聯盟。台灣綠久安健康國際公司，與北京台資企業鑫記偉業集團，27日在台北市舉行兩岸策略聯盟簽約典禮，將跨領域整合資源、從食材、製造、產品、系统、通路與教育，形成康養生態系聯盟，首批訂購綠蜂膠300萬元，預估年底前將累積購貨數千萬元，銷往大陸創造近億元產值。

綠久安健康國際與台商企業北京鑫記偉業集團，27日簽署兩岸策略聯盟合約，攜手將台灣健康養生產品與理念，推廣行銷至大陸各省。

據介紹，兩家企業能在疫情期間聯盟共創商機，源自2016年綠久安健康國際創辦人歐陽琇董事長，兼任中華自然療法世界總會理事長，應邀拜訪北京鑫記偉業集團。由於林鑫總裁十分認同總會的宗旨及目標，主動邀約成立「中華自然療法世界總會北京分會」，因此開啟雙方的合作善緣。疫情之下許多台商不便返陸，反而促成此次合作契機。

綠久安公司股東成員八成是「中華自然療法世界總會」的會員，深感「飲食安全」受到威脅，主要落實發揚「藥食同源」的食養漢方文化。

北京鑫記偉業則是一家集生態、種植、農副產品深加工、觀光旅遊於一體的股份制企業，提倡「生態農業，健康主張」，鑫記偉業副總裁黃國書認為，鑫記企業代表著家風的傳承、文化的實踐、及生命的價值。

鑫記偉業集團旗下「素配」素食電商平台，基於新冠肺炎尚未平息，為期提升大眾免疫力，擬向綠久安健康國際訂購台灣特產綠蜂膠，總價值近新台幣數千萬元，凸顯台灣綠蜂膠，具有產品競爭力。

宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳裕文博士，擁有三十年以上研究蜜蜂生態經驗，他在國際期刊發表過多篇台灣蜂膠論文研究指出，台灣蜂膠主要分為3種，其中以「台灣綠蜂膠」的品質最佳，具有許多抗菌、抗腫瘤、神經滋養等的生物活性，功效優於巴西蜂膠。

(旺報 )