劉以豪人氣直飆攀升，近日受邀擔任手機品牌形象大使，特別拍攝「行家AKA玩家」主題影片，他為此上山、下海、透過大自然的戶外運動，結合科技生活的需求，這些場域恰巧都是劉以豪私下放鬆的活動場域，被問及拍攝廣告的甘苦？他笑答：「只有甘沒有苦！對於自己喜歡的事情還有地方不管拍到幾點就像在放假，感覺就是和這個團隊出去遊玩了一整天。」熱愛大自然的他，被問私下上山露營時，在住宿配備、或是食物上是簡單型還是豐富型？問及玩家定義，他打趣表示：「可以都市也可以很大自然的玩家吧。但每次出去露營都會被笑說是露營魂，但是飯店體質。」

他自己露營都以簡單為主，但一定要帶音樂跟營火，跟家人的話，會帶得更加充足些，怕家冷到或是裝備帶得不夠，特別提醒山友們：「山上就是互相照顧。寧願多帶也不要少帶。」每天被科技生活另類制約，自己放假時最久可以多久不碰手機？劉以豪表示，很久沒有這麼做了，我覺得這是一個很好的活動，也許可以找一天和自己的粉絲一起來一個星期或5天不碰手機。

他回憶最多是四天沒碰過手機，當時在一個沒有訊號的地方露營、沒電沒水，「後來開往近郊的咖啡店時，就像看到極光ㄧ樣興奮，大喊我們回來了，有點傻。」對於都市、自然生活時時刻刻地觀察，劉以豪用心體會生活，日前經過台北市區看到許多路樹幾乎被修剪的精光，也不禁急問身邊工作人員「這是怎麼了，樹怎麼都被修剪成這樣了」，看得出他對於環境、景觀的在乎感受。

此外，日前推出首張個人EP《U》銷售開紅盤的他，28日推出第二波主打〈半空〉MV，於中午12點在何樂音樂官方YouTube頻道上線，新歌由馬來西亞知名音樂創作人陳海維和王保為創作，並與詞人林建良協力完成，揪心的歌詞與優美的旋律，搭配上劉以豪獨有的暖男聲線，將歌曲中悲傷無力的心境唱得更加令人心酸，許多細膩的情緒轉折，正好讓劉以豪深厚的演員經歷，在這首歌曲中有極大的發揮空間，透過細微的聲音表情，將心碎卻不能潰堤的情緒拿捏得恰到好處，令人揪心。

劉以豪日前拍攝手機廣告。（何樂音樂提供）

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