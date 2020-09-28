今天是孔子誕辰紀念日，也是教師節，但2001年起因應周休二日，教師節「只紀念不放假」已經很久了，且教師也不能休勞動節。不過包括東吳、輔大等大學仍在教師節這一天放假，以表示對教師的敬意；教師團體則認為，教師既不能休勞動節，教師節這一天又不放假，「政府是真的感謝老師還是只是嘴巴說說而已？」

周一上午，全國各級教師們忙於教學，不過下課空檔時，他們在各個社交媒體群組中，都可以看到來自家長、學生及社會各界傳來的祝賀。

特別的是，東吳大學、輔仁大學兩校的校園行事曆上，都註記「今日教師節，全校停班停課一天」。東吳大學潘維大對本報表示，該校是前年開始，因為五一勞動節勞工放假，所以當天校內職員、工友都放假，但是老師不放假，這讓學校沒有後勤支援，很難運作。

潘維大表示，勞動節勞工放假，這是尊重勞工，教師不是勞工，不放勞動節也沒甚麼不合理；但是教師節老師也不能放假，對老師很不合理，「好像教師比勞工還不如？」因此他就決定五一勞動節和教師節，教師和職員都放假，校內的迴響很好。且法規上沒有任何問題，學校全學年教學時數是夠的，可以自己決定怎麼放假。

輔大一位教師表示，該校一直有放教師節，這是從樞機主教校長于斌就留下來的好傳統，輔大現在還保有教師節祈禮節。

全國教師會總聯合會理事長侯俊良表示，今天928教師節，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及教育部長潘文忠都發表感謝教師的言論，但當大家一起祝賀老師的同時，教師們卻一直有個疑問：「教師節只紀念不放假；而五一勞動節，教師是專業勞動者但又不讓老師放假，大家是真的感謝老師還是只是嘴巴說說而已？」

侯俊良表示，如果政府真的感謝在教學現場認真的老師，真的尊重教師是專業勞動者，至少應在928教師節給與教師放假一天，表示對教師的尊重與感謝。

(旺報 )