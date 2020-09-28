龍華科大行政副校長林如貞致贈胡瑞柔總經理禮品。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科大「智慧商務大師」講座，邀請叡揚資訊胡瑞柔總經理分享雲端實務經驗。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

講座會後進行提問交流，現場互動討論熱烈。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科大校長葛自祥、副校長林如貞、管院院長陳元和，與胡瑞柔總經理團隊合影。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

因應網路經濟時代來臨，龍華科技大學管理學院特別舉辦「智慧商務大師」系列講座，首場以「雲端服務於數位轉型的關鍵影響力」為主題，邀請資訊軟體業領導廠商「叡揚資訊公司」雲端及巨資事業群總經理胡瑞柔，分享資訊專業技術與相關實務經驗，藉由與會研討交流，提升師生專業知能。

管理學院規畫8場「智慧商務大師」系列講座，皆邀請業界跨領域的大師級講師分享實務經驗，首場「智慧商務大師」系列講座在國際會議廳盛大登場，龍華科大校長葛自祥、行政副校長林如貞都親自出席聆聽，肯定管理學院近年來積極推動數位轉型的努力，鼓勵龍華學子全程參與，把握難得良機向大師請益。

叡揚資訊雲端及巨資事業群胡瑞柔總經理表示，在網際網路、雲端運算、社群媒體、行動商務等新科技快速發展下，消費者行為已經產生質的變化，市場需求難以預測，而在供應鏈管理、跨通路策略等領域，也都出現新的挑戰，而智慧商務能透過新型態進階分析等技術，來因應新的商務模式，讓商務運作以智慧方式有效運行，幫助企業追求永續成長。

由於科技創造便利與效率，數位轉型更能創造優勢與規模，但是數位轉型最重要是確認轉型的目的，才能決定手段與工具。胡瑞柔除分享公司在自動化商務、運算商務、商品數位化、數位行銷及數位工作平台等領域的實務經驗，以及提供產學合作與工讀機會，會後並進行提問交流，現場互動討論熱烈，與會師生收穫豐碩。

講座主持人、管理學院院長陳元和指出，鑑於全球資訊與網路科技快速進步，台灣產業從勞力密集大幅轉向資本、技術與知識密集的結構，企業逐漸朝向E化發展，社會需要大量管理與資訊人才。因此管院以「培育新世代理論與實務兼具，畢業即能與業界接軌之專業技術與經營管理人才」作為學院整體發展特色。

為持續追求並精進教育品質，管理學院於2019年獲得商管教育界最嚴格的華文商管學院ACCSB認證，也證明該院培育E世代社會管理菁英的努力，已獲得高度肯定。也期盼藉由舉辦8場次「智慧商務大師」系列講座，讓師生在各研究領域上，有更深入探索，在管理理論與實務上都能精益求精，學以致用。

(中時 )