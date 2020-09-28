一名澳洲32歲女公務員愛德華（Jade Edwards），因為老公偷吃小三，8月離婚，9月重拾她20多歲時的「副業」，認了9位「蜜糖乾爹」（Sugar Daddy），每次約會平均可以賺到500美金（約新台幣1.4萬元）。

綜合外電報導，愛德華經歷了一段失敗婚姻後，重燃對「蜜糖乾爹」的熱情，而這些乾爹的年齡從28歲至60歲，有人渴望女性陪伴，有人想用金錢交換性關係，只有一名60多歲乾爹從不要求見面，只會叫Uber Eats幫她送上熱騰騰的晚餐。

雖然離婚後認了9名乾爹，可是愛德華說，他目前工作的政府單位非常忙碌，還要兼差撰寫文案，無法全年無休陪伴乾爹，但會常常會傳訊息說『希望你擁有美好的一天』，或是早上傳裸照給他們看，但她不會主動要求見面。

愛德華還說，為了保護自己，第一次與乾爹約會之前，會先要求對方提供身分證件，赴約時會把約會地點與時間傳給友人，如果自己在約定的時間內沒回訊息，友人就會打給她確認人是否平安。

(中時新聞網)