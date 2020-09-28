「新竹國際展演中心暨停車場」工程28日正式動工，此案共投入7.5億元經費，將興建870席固定席位的專業多功能劇場。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

為提升竹竹苗地區藝文的軟硬體建設，新竹市政府大力推動的「新竹國際展演中心暨停車場」工程28日正式動工，此案共投入7.5億元經費，將興建870席固定席位的專業多功能劇場，希望滿足竹竹苗地區民眾表演藝術欣賞的需求，並提升在地藝文水準。

文化局長黃竫蕙指出，市府在東區積極推動的竹科X園區，包括了占地9公頃的前中油油庫、19公頃的前台肥園區以及8公頃的藝文特區，其中，國際展演中心就位在藝文高地特區內。

全新的國際展演中心將提供870個席次，未來將與目前擁有1092個席次的演藝廳作表演項目分流，演藝廳以音樂類節目為主，展演中心則兼顧舞蹈及戲劇類演出，雙館併行可有效紓解現行檔期緊繃的情形，讓新竹市的表演活動發展更為多元，展現城市藝文新風貌。

另，占地總面積8公頃的藝文高地，還將串連新竹水道取水口展示館、兒童探索館、新竹文創館，未來民眾要到各展館都有風雨走廊的設計，讓民眾可以安心行走，也盼國際展演中心完工後，能提供熱愛藝文的朋友1個最棒的展演空間，並邀請更多國內外專業團體來到新竹演出。

文化局指出，新竹國際展演中心本體建築為地上3層、地下2層建築，包含有878個機車格、368個小客車格及防空避難室等，其定位為專業的多功能劇場，未來將安排如國際知名的藝文團體「雲門舞集」、受到戲迷熱烈支持的「綠光劇團」駐館演出，讓竹竹苗地區民眾能就近享受藝文資源。

(中時 )