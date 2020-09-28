78歲黃姓老婦有退化性膝關節炎長達5年，導致行動不便，到中醫大新竹附設醫院求診，骨科醫師吳立偉以電腦導航和機器手臂輔助的半人工膝關節置換術（簡稱MAKO），黃婦術後2天就出院，成為桃竹苗首次完成機械手臂人工膝關節置換手術的案例。

黃婦的退化性膝關節炎，已造成內側膝關節軟骨幾乎完全磨損，診治過的醫師都建議她接受人工膝關節置換手術，但老人家擔心手術後會感到不適，長期以止痛藥控制症狀，月前難忍病痛便前往中醫大新竹附設醫院求診。

中醫大新竹附設醫院骨科醫師吳立偉做半人工膝關節置換術（MAKO），術前術後的示意圖。（羅浚濱攝）

骨科醫師吳立偉採用半人工膝關節置換術（MAKO），手術當晚黃婦即能自行彎曲膝蓋，隔天可下床活動，2天後出院，5天後恢復正常行走，解除膝蓋疼痛的老毛病，也不用再依靠止痛藥物，回復自在的生活。

有超過200例MAKO手術經驗的吳立偉指出，傳統人工膝關節置換發展至今，已經有很成熟的術式，但仍需要依靠醫師主觀決定骨頭切磨角度和植入物的位置，無法完全避免誤差。

吳立偉說，透過電腦導航和機器手臂輔助的手術，幾乎可忽略人為判斷和操作的失誤，以平均小於0.1公分的差距完成手術，對患者而言不僅較舒適，傷口小，流血量少，預期功能比比傳統手術更好，是更精緻及精確的選擇。

(中時 )