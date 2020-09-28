Netflix今（28）日宣布，與公共電視共同推出獨家華語驚悚影集《返校》，將於12月5日起全球首播，全季共8集。公共電視監製於蓓華表示，赤燭、公視、邊境攜手合作，一個強大原創IP築起的跨域產業鍊，將台灣文化力推進國際市場，希望這樣的產業模式能持續被開創出來。

全新《返校》影集從90年代翠華中學說起，轉學生劉芸香（李玲葦飾）誤闖校園禁地遇見遭封印的方芮欣學姊（韓寧飾）鬼魂，逐步揭開長達30年的歷史傷疤，以及一班清湯掛麵的高中學生與師長如何在思想審查的年代奮力爭取自由卻慘遭迫害，似夢似靨地不斷返回學校，等待一個禁忌故事被吐露與被知曉。

此影集由製作人林仕肯、林怡伶領軍，集結三位影視圈備受注目的新銳導演蘇奕瑄、莊翔安、劉易分別執導不同集數，打造全新世界觀。林仕肯表示，《返校》透過Netflix全球網絡，展現台灣獨特歷史，在這個數位民主逐步建構的時代，別具意義。

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